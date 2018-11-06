Чиновницу ГФС осудили на 5 лет за взятку

Чиновницу ГФС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку в 111 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.



“Днепровским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора и вынесен обвинительный приговор, которым чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности в органах государственной власти на 3 года и конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.



При участии прокуратуры города Киева завершено судебное разбирательство и объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела ГНИ в Днепровском районе ГУ ДФС в Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.



Чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 111 тыс. гривен за уменьшение суммы пени, установленной в ходе документальной внеплановой выездной проверки указанного предприятия.

