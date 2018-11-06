Рада создала ВСК по изучению нападения на Гандзюк и других активистов

Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования сведений о нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов на пленарном заседании во вторник при 226 минимально необходимых.



При этом от фракции "Блок Петра Порошенко" проголосовал 91 парламентарий, от "Народного фронта" – 60, от "Оппозиционного блока" – 23, от "Самопомочи" – 18, от "Батькивщины" – 17. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко дала один голос, группа "Видродження" – 10, группа "Воля народа" – 6. Также поддержали данное постановление 33 внефракционных народных депутатов.



Инициаторами проекта постановления (№9262) выступили руководители и члены большинства парламентских фракций.



Согласно документу, возглавит ВСК внефракционный народный депутат Борислав Береза, его заместителем будет член фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Алексеев.



Всего в состав комиссии войдут 18 народных депутатов из разных фракция, а также внефракционные парламентарии, в том числе первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.



ВСК будет проверять сведения о нападениях на общественных активистов, проведет проверку хода расследования данных фактов правоохранительными органами.



Руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость защиты общественных деятелей в Украине. "Против общественных деятелей просто начался террор власти. ... Мы как депутаты обязаны защитить нашу молодежь, которая находится на первом уровне баррикад в борьбе за Украину без коррупции", - цитирует Ю.Тимошенко сайт "Батькивщины"



По словам политика, с начала текущего года в Украине пострадали 54 активиста.



Заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев отметил, что создание ВСК необходимо для того, чтобы "не повторялись трагедии с общественными активистами, чтобы их не убивали".

