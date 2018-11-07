Игорь Додон заявил о готовности России снизить цену на газ для Молдавии

Россия готова снизить цену на газ для Молдавии, заявил президент Игорь Додон. По его словам, этот вопрос он обсудил с Владимиром Путиным в ходе прошедших в Москве переговоров.



"Россия готова пересмотреть цены на газ для Молдавии с учетом, что наша страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Мы обсуждали возможность снижения цены на 25-30%, что очень значимо для наших потребителей", - сказал Додон во вторник в эфире телеканала "НТВ - Молдова". По его словам, возможность снижения цен на газ он обговаривал ранее и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.



При этом глава Молдавии отметил, что решение вопроса о цене на газ из России зависит от того, как будут складываться отношения между двумя странами после предстоящих в феврале 2019 года выборов в молдавский парламент. "Многое будет зависеть от итогов выборов, и от того, как будет вестись внешняя политика после этого", - пояснил Додон.



Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость этого ресурса для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках.



