Молоко способно ухудшить состояние простывшего человека

Британские специалисты не рекомендуют во время простуды пить молоко и употреблять молочные продукты в целом, передает "Российская газета". По словам экспертов, данные продукты могут усилить симптоматику, вызвать кашель и аллергические реакции.



Был проведен эксперимент с участием более 100 человек, у которых отмечалась повышенная секреция слизи. Сначала добровольцы придерживались рациона без молочных продуктов, а потом в рацион вводили 350 миллилитров молока (в том числе соевого). При этом добровольцы самостоятельно оценивали степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов.



В итоге после введения в рацион молочных продуктов добровольцы отметили ухудшение состояния (с 55 баллов до 63 после употребления молока в течение нескольких дней). На практике это выражалось в значительном ухудшении состояния заболевших. Причем, специалистов поразило то, насколько быстро проявлялись негативные последствия употребления молока.

