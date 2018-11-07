Порошенко: РПЦ, как и ВС РФ, нечего делать в Украине

Президент Украины Петр Порошенко призывает делать выводы из слов президента РФ Владимира Путина, что РФ зиждется на Русской православной церкви и ядерном оружии.



"Российская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин. Сказал, что Россия держится на двух столпах: на Русской православной церкви и ядерном оружии. Мы должны выводы из этого делать", - сказал П.Порошенко на Международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: Что надо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве.



"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - подчеркнул глава Украинского государства.



П.Порошенко также выразил надежду, что Вселенский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении в Украине объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви, и объединенная церковь скоро получит Томос об автокефалии.

