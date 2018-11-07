Физики с помощью частиц нейтрино измерили массу Земли

Группа испанских физиков установила массу Земли, используя данные с детектора нейтрино. Об этом пишет Science Alert. Новые результаты мало чем отличались от тех, которые были получены ранее традиционным способом - 5,972E24 кг.



Нейтрино являются самыми распространенными частицами во Вселенной, однако обнаружить их довольно сложно. Почти всегда масса этих частиц равна нулю из-за того, что они очень мало взаимодействуют с нормальной материей, протекая через Вселенную со скоростью, приближенной к световой.



Нейтрино были открыты миру благодаря детектору IceCube, и используя его данные, ученые смогли изучить внутренность Земли.



В ходе работы ученые использовали для расчетов количество нейтрино, зарегистрированное детектором. Прежде всего интересовали физиков атмосферные нейтрино, рожденные в верхних слоях земной атмосферы. Изредка эти частицы все же взаимодействуют с веществом, а следы этого усиливаются детектором.



Исследователи использовали данные обсерватории с 2011 по 2012 год. Чтобы рассчитать плотность слоев Земли, они подсчитали, сколько нейтрино смогли пройти через планету под разными углами к IceCube.



Известно, что до этого случая измерение массы Земли и ее плотности проводилось на основе гравитационного поля и показаний сейсмических детекторов.

