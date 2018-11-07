Госдеп призвал ЕС не ослаблять санкции против России

Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер призвал страны Европейского союза сохранять жесткий режим санкций против России, передает BBC.



Выступая в Брюсселе, он просил ЕС сохранять единство подхода к санкциям. Ранее коалиционное правительство Италии выразило сомнение в том, что антироссийские санкции выгодны Италии и другим крупным европейским странам.



На этой неделе Д.Теслер посетит сразу несколько европейских столиц в рамках подготовки к саммиту ЕС, в том числе чтобы убедить их не ослаблять санкции, пишет Financial Times.



"Мы убеждены, что санкции следует сохранять до тех пор, пока мы не увидим тех изменений в поведении российского правительства, которых мы добивались", - заявил представитель Госдепа.



Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против Российской Федерации из-за "дела Скрипалей".

