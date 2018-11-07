Госдеп призвал ЕС не ослаблять санкции против России

Госдеп призвал ЕС не ослаблять санкции против России

Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер призвал страны Европейского союза сохранять жесткий режим санкций против России, передает BBC.

Выступая в Брюсселе, он просил ЕС сохранять единство подхода к санкциям. Ранее коалиционное правительство Италии выразило сомнение в том, что антироссийские санкции выгодны Италии и другим крупным европейским странам.

На этой неделе Д.Теслер посетит сразу несколько европейских столиц в рамках подготовки к саммиту ЕС, в том числе чтобы убедить их не ослаблять санкции, пишет Financial Times.

"Мы убеждены, что санкции следует сохранять до тех пор, пока мы не увидим тех изменений в поведении российского правительства, которых мы добивались", - заявил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обсудит с Конгрессом введение новых санкций против Российской Федерации из-за "дела Скрипалей".