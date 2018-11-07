Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде - Омелян

Решение проблем номеров с европейской регистрацией возможно только в Верховной Раде, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Это должно быть сделано на площадке парламента, потому что должен работать закон. Мы понимаем: сейчас дискутируется несколько вариантов решения проблемы номеров с европейской регистрацией, однако решать ее придется на законодательном уровне.



С нетерпением ждем голосования парламентариев и, соответственно, все министерства и ведомства готовы действовать в русле принятых решений", - сказал он журналистам после заседания Кабинета министров в среду.



В.Омелян указал, что данный вопрос в меньшей степени касается Министерства инфраструктуры.



"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары. Полагаем, что этот вид транспорта значительно дешевле в эксплуатации, как минимум, в разы и точно намного более экологичный, чем старые бывшие в употреблении дизели или завозимые в Украину бензиновые автомобили", - добавил он.



Как сообщалось, 13 июля 2018 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах.



В конце октября председатель этого комитета Нина Южанина (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщила, что за неполный 2018 год в Украину было завезено более чем полмиллиона автомобилей на "еврономерах".



В мае Кабинет министров заявлял о готовности разрешить проблему автомобилей на "еврономерах" за один месяц в случае, если полномочия по решению этой проблемы будут переданы ему парламентом.

