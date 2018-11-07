Вице-спикер Рады задекларировала автомобиль за десять гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях по фактам декларирования недостоверной информации, несообщении и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного предоставлении деклараций. Решения были приняты на заседании Национального агентства, сообщает, пресс-служба ведомства в среду, 7 ноября.



"Три админпротокола составлены по результатам проверки деклараций 2015 - 2017 годы народного депутата, заместителя спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права", - отметили в пресс-службе



По данным НАПК, приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила чиновник у своего гражданского мужа, составляла 10 грн.



"Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно 180 тысяч грн", - уточнили в пресс-службе.



Сама Сыроид заявила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции неправильно трактовало ее декларацию и ошибочно заявило, что она приобрела автомобиль за 10 гривен. Об этом.



"Сыроид в декларации указала покупку автомобиля за 180 000 гривен. Как раз НАПК настаивает на том, что авто стоило 10 гривен. Прошу быть аккуратнее в ваших заголовках. Спасибо!" – написала заместитель председателя украинского парламента на своей странице в Facebook.

