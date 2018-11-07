Кабмин решил проверить тарифы «Укрпочты» на доставку пенсий

Кабинет Министров поручил Государственной аудиторской службе за 10 дней провести проверку, как «Укрпочта» формирует цену на доставку пенсий.



Об этом на заседании правительства 7 ноября объявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Украинская правда».



«Правительство даст поручение Государственной аудиторской службе проверить формирование цены на доставку пенсий украинским пенсионерам «Укрпочтой». Мы слышали недавно различные заявления: будут носить-не будут носить пенсии. Я подчеркиваю, что это недопустимо», - сказал Гройсман.



В решении правительства указано, что государственные аудиторы должны провести указанную проверку в 10-дневный срок.



«Вот нам говорят, что за каждую доставку пенсии нужно заплатить, условно говоря, 3 гривни. У меня вопрос: это реальная стоимость или завышенная? Когда мы будем понимать стоимость, мы будем говорить дальше, каким образом выходить из этой ситуации», - добавил Гройсман.

