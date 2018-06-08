РАЗУМНАЯ СИЛА: Власть неспособна регулировать реформу в медицине, качество ее продолжит падать (ВИДЕО)

Система здравоохранения сегодня не регулируется государством и ее реформа обречена на провал. Распределение бюджетных денег зависит от местных властей, что требует связи между реформами самоуправления и здравоохранения, которой нет. Треть украинцев проживают в сельской местности, и эти люди фактически оказались отрезанными от нормальной медицинской помощи.



Об этом в видеоблоге на YouTube-канале партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» заявила председатель Днепропетровской областной организации политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА», заслуженный врач Украины, Ирина Спирина.









«Здравоохранение сегодня не регулируется государством. А катастрофическая нехватка кадров привела к недостатку амбулаторий и фельдшерских пунктов. Без денег никакой оснащенности не будет», – отметила политик.



Она рассказала, что вопрос качества и полноценности медицинской помощи напрямую связан с финансированием. Помимо финансирования существует вторая составляющая – количество проживающих людей в Украине из расчета на потребность в медицинской помощи. «Когда проводилась реформа, Министерству здравоохранения нужно было подумать об институте кадров и подготовить их как для сельской местности, так и для города» - добавила политик. – «А их в селах попросту нет! Что происходит сегодня в районах и селах? Сегодня запросто можно здания, которые принадлежали медицине, продать, вывести из структуры здравоохранения и отдать в частные руки или сдать в аренду. За счет этого происходит сокращение зданий, а это ведет к сокращению рабочих лиц».



Спирина подняла также вопрос миграции специалистов: «Очень много сегодня докторов и среднего медперсонала уезжает за границу. А почему выезжают за границу? Потому что недостаточные заработные платы. Качество медицинской помощи страдает и потому, что престиж врачебной специальности снизился».



Политик рассказала, что амбулатория представляет целый конгломерат, который статистически прописан в инструкции Министерства здравоохранения: «Это семейный врач, педиатр, лаборант, фельдшер и машина неотложной помощи, которая будет обслуживать данную лабораторию. Но на практике ничего этого нет, поскольку опять-таки нет специалистов, нет финансирования. Из-за этого оказать оперативно медицинскую помощь во многих селах практически невозможно».



Напомним, что 18 сентября 2018 года вступил в действие приказ Министерства здравоохранения Украины от 08.06.2018 года №1097 «О признании утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 23 марта 1993 года № 54 «Об утверждении Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений медицинского образования Украины». Согласно документу, с октября 2018 года сотрудникам медицинских учебных учреждений, которые работают во вредных условиях (с инфекционными больными, с больными туберкулезом, в условиях повышенного магнитного, рентгеновского излучения и т.д.) перестают выплачиваться соответствующие доплаты.

