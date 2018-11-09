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Netflix показал трейлер экранизации книги о Маугли
Сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Маугли (Mowgli: Legend of the Jungle), снятого по мотивам книги Редьярда Киплинга. Режиссером ленты выступил Энди Серкис, который также сыграл в нем медведя Балу.
Роль самого Маугли исполнил Роэн Чанду. Озвучивают роли в ленте актеры Кристиан Бейл (пантера Багира), Бенедикт Камбербатч (тигр Шерхан) и Кейт Бланшетт (питон Каа).
Премьера фильма намечена на 7 декабря текущего года на сервисе Netflix.
Источник: Корреспондент
09:30