Netflix показал трейлер экранизации книги о Маугли

Сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Маугли (Mowgli: Legend of the Jungle), снятого по мотивам книги Редьярда Киплинга. Режиссером ленты выступил Энди Серкис, который также сыграл в нем медведя Балу.



Роль самого Маугли исполнил Роэн Чанду. Озвучивают роли в ленте актеры Кристиан Бейл (пантера Багира), Бенедикт Камбербатч (тигр Шерхан) и Кейт Бланшетт (питон Каа).



Премьера фильма намечена на 7 декабря текущего года на сервисе Netflix.





