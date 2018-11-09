Россия вызвала посла Австрии из-за заявлений о шпионаже

Россия вызвала посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера из-за заявлений Вены о шпионаже отставного офицера австрийской армии в пользу РФ, передает УНН.



"В МИД вызван посол Австрии в России", - отметили в МИД РФ.



По данным издания, глава австрийского диппредставительства посетит российское ведомство в пятницу.



Напомним, ранее в Австрии сообщили, что разведывательная служба раскрыла с международной помощью шпионскую деятельность с участием отставного офицера австрийской армии, который более 20 лет передавал секретные документы РФ.



По информации СМИ, офицер должен был получить за свою шпионскую деятельность около 300 тыс. евро.

