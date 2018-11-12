Газировка - один из основных виновников набора веса

Медики констатируют: в России разворачивается скрытая эпидемия ожирения. И анализ говорит, что львиную долю сахара россияне получают из газированных напитков, пишет "Российская газета". Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии с 2013 по 2016 год опросил 11850 человек из 24 городов. Респондентов разбили на возрастные группы - 12-17 лет, 18-30, 31-45 и 46-60 лет.



Потом в каждой группе создали подгруппы на основе потребления газированных напитков. Первая - редкое (1-3 раза в месяц), чаще (1 раз в неделю), 2-4 раза в неделю и 5-6 раз в неделю. Оказалось, больше всего сладкую газировку пили в Центральном и Южном федеральном округе. В центральном округе 33% человек не пили газировку, 5-10% пили каждый день, а остальные - до 3 раз в месяц.



Комментирует научный сотрудник лаборатории иммунологии "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева: "На практике у нас и некоторые спортсмены пьют газировку по несколько раз в день. При покупке такого напитка люди обычно руководствуются вкусовыми качествами, чаще предпочитая вкус апельсина. При этом хочется отметить, что избыточный вес не всегда возникает из-за неправильного питания - это многофакторная патология.



Сейчас Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям снизить количество продуктов с содержанием добавленных сахаров до 10% от общей потребляемой энергии. То есть если вы ежедневно потребляете 2000 калорий, то 200 из них можно отвести на сладости. Это примерно 40-50 граммов сахара или пол-литровая бутылка газировки".

