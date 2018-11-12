Порошенко грозит не подписать госбюджет

Президент Петр Порошенко не намерен подписывать государственный бюджет на 2019 год, если в нем не будет учтена его позиция по расширению программы субсидий. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник, 12 ноября, пишет Интерфакс-Украина. "Я общался с правительством и моя принципиальная позиция – защитить людей и усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить выделение средств на ее выполнение", - сказал Порошенко.



Он заявил, что нужно на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается.



"Подчеркну отдельно: если этой позиции не будет в бюджете, если не учтут позицию президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу – сделаю то, что никогда не делал", - добавил президент.



Он также подчеркнул, что система монетизации субсидий должна предусматривать реальные выплаты людям, потребившим меньше энергоресурсов, чем предусмотрено.

