Суд отложил рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса

Полтавский апелляционный суд отложил на 23 ноября рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, передает УНН.



Рассмотрение жалобы отложено из-за болезни Кернеса и в связи с тем, что сегодня в Верховном суде будет рассматриваться ходатайство его адвокатов о переносе рассмотрения жалобы из Полтавы в другой апелляционный суд.



"Сегодня к нам по электронной почте из Верховного Суда поступило сообщение о том, что рассматривается ходатайство о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд. На 16 часов назначено рассмотрение этого ходатайства от защитника Цыганкова. Кроме того, адвокат Цыганков сообщает, что Кернес не может присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья", - сказал судья Владимир Костенко.



Стоит отметить, что сторона обвинения выступила против отложения заседания, обратив внимание суда на то, что отсутствуют документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья Кернеса, и их необходимо истребовать у стороны защиты.



В свою очередь адвокат Кернеса Лидия Изовитова поддержала заявленное ходатайство об отложении рассмотрения дела, отметив, что сегодня утром у ее подзащитного ухудшилось состояние здоровья и ему был вызван врач. Поэтому медицинский документ об этом будет предоставлен суду в следующем заседании.



"Коллегия судей, посовещавшись на месте постановил: ходатайство защитника Цыганкова удовлетворить... Мы откладываем судебное заседание на 23 ноября 11:00", - отметил Костенко.

