Суд отложил рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса

Суд отложил рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса

Полтавский апелляционный суд отложил на 23 ноября рассмотрения жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, передает УНН.

Рассмотрение жалобы отложено из-за болезни Кернеса и в связи с тем, что сегодня в Верховном суде будет рассматриваться ходатайство его адвокатов о переносе рассмотрения жалобы из Полтавы в другой апелляционный суд.

"Сегодня к нам по электронной почте из Верховного Суда поступило сообщение о том, что рассматривается ходатайство о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд. На 16 часов назначено рассмотрение этого ходатайства от защитника Цыганкова. Кроме того, адвокат Цыганков сообщает, что Кернес не может присутствовать из-за ухудшения состояния здоровья", - сказал судья Владимир Костенко.

Стоит отметить, что сторона обвинения выступила против отложения заседания, обратив внимание суда на то, что отсутствуют документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья Кернеса, и их необходимо истребовать у стороны защиты.

В свою очередь адвокат Кернеса Лидия Изовитова поддержала заявленное ходатайство об отложении рассмотрения дела, отметив, что сегодня утром у ее подзащитного ухудшилось состояние здоровья и ему был вызван врач. Поэтому медицинский документ об этом будет предоставлен суду в следующем заседании.

"Коллегия судей, посовещавшись на месте постановил: ходатайство защитника Цыганкова удовлетворить... Мы откладываем судебное заседание на 23 ноября 11:00", - отметил Костенко.