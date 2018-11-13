АМКУ занялся тарифами мобильных операторов

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен в Facebоok. Дело открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В частности, операторы мобильной связи заявили, что законодательством расчетный период в один месяц установлен именно по абонентской плате. Также компании указали, что у них есть другой вид платы - "плата за пакет услуг", поэтому такое нормативное ограничение не распространяется на их новые тарифные планы. Было отмечено, что "понятие платы за услугу имеет иную правовую природу, чем абонентская плата".



При этом в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, которые они утверждали своими внутренними приказами, в разделах "Терминология" упоминается именно "Абонентская плата", что не вписывается в логику, описанную в объяснениях каждого из операторов, сообщила Процишен.



Напомним, ранее все мобильные операторы перевели некоторые тарифные планы на 28-дневную тарификацию. В целом за 12 месяцев абонентам таких тарифных планов придется оплатить связь 13 раз.

