ГПУ подозревает сотрудников МАУ в завладении миллионами гривен аэропорта "Борисполь"

Разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн.



Об этом сообщили пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.



Установлено, что между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.



Сарган уточнила, что прокуратурой Киевской области совместно с работниками СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.



Бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

