Не доверяй и проверяй
После каждой революции, то ли оранжевой, то ли достоинства, власть обещала бизнесу райскую жизнь. Низкие налоги, либеральные условия, минимум коррупции. И сначала, на волне эйфории так и было. Ликвидировали ГАИ, ввели мораторий на проверки, снизили ЕСВ. Но оказалось, что с нашим народом по-хорошему нельзя. На дороги вернулись пресловутые «фены». Инспекция труда прошерстила фирмы в поисках «зарплаты в конвертах». Стройинспекция отбирает лицензии у компаний. На подходе – реинкарнация техосмотра и экологические инспекторы...
Недавно премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что в Украине реформируют систему проверок бизнеса. На полноценное введение “рискоориентированной системы проверок бизнеса” он рассчитывает до конца 2018 года. Для этой цели нужно утвердить критерии рисков в разных сферах деятельности и подключить бизнес к работе на едином онлайн-портале проверок. Вы что-то поняли? Не важно. Правительство на это и не рассчитывало. Просто идея выглядит модерново.
В чем разница между проверками в прошлом и проверками в будущем? Раньше было письменное уведомление от налоговой или другого органа. Сейчас сознательный предприниматель самостоятельно посещает электронный сервис "Кабинет по управлению рисками" и узнает, когда его собираются “шмонать” те или иные инспекции. Собственно, в этом и заключается главное отличие.
С того момента, как онлайн система заработает, мораторий на проверки бизнеса завершится. Малый бизнес, скорее всего, и дальше трогать не будут. В смысле, совсем малый – маникюрные салоны или мобильные кофейни. Что с него возьмешь? Даже если насчитать штрафы, предприниматель вряд ли заплатит. А все остальные, держитесь. Государству хронически не хватает денег. И оно намерено взять свою долю штрафами.
Жизнь показала, что игры в доброго полицейского – в прямом и переносном смысле слова – не для нашего менталитета. Стоило исчезнуть такому виду млекопитающих, как “подкустовый гаишник”, как освобожденные граждане “це-Європи” начали массово ездить вне всяких правил и пьяными за рулем.
Итог четырехлетнего эксперимента – резкий рост аварийности на дорогах (с жертвами) и возрождение системы так называемых “фенов”: ручных анализаторов скорости движения автомобилей. Теперь патрульные полицейские, зафиксировав превышение скорости в автоматическом режиме, могут выписать штраф. Однако эффект от первого месяца их использования пока незаметен. Все равно много ДТП. Все равно жертвы.
Теперь все ждут возврата техосмотра автомобилей. Оказалось, что его отмена – это не совсем европейское решение. Напротив, мы обязаны его проводить в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС. Ну, просто, когда подписывали, не читали того, что подписываем. А теперь “проснулись”.
Законопроект на эту тему уже подан в парламент. Обязательные регулярные техосмотры транспортных средств предлагается проводить каждые два года, начиная с 1 января 2022 года. А также при регистрации или перерегистрации транспортного средства и смене его собственника.
Что самое интересное – для грузового транспорта техосмотр не отменялся, но фактически его не проводили. Это доказывает история с автокраном без тормозов, который перебил 18 легковых машин в самом центре Киева. Автомобили наезжали друг на друга, город почти сутки стоял в пробках.
На самом деле придираются чаще всего не к качеству и соблюдению сроков строительных работ, а к абсолютно формальным вещам. У прораба нет диплома. Количество рабочих не соответствует заявленному. Юридический и фактический адреса не совпадают. Есть пусть даже минимальное отклонение от требований технической документации...
Оказалось, что плановый ежегодный техосмотр у этого крана должен был быть в июне 2017 года. Но он его не прошел. Потому что якобы было негде. А даже если бы и было? Протокол соответствия гарантия исправных тормозов?
Точно так же, как говорят специалисты, массовый отбор лицензий или предупреждения строительным компаниям, чем в последнее время увлеклась ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), совершенно не означает, что застройщики наказаны справедливо.
На самом деле придираются чаще всего не к качеству и соблюдению сроков строительных работ, а к абсолютно формальным вещам. У прораба нет диплома. Количество рабочих не соответствует заявленному. Юридический и фактический адреса не совпадают. Есть пусть даже минимальное отклонение от требований технической документации...
Такие, на первый взгляд, пустяковые придирки – отличный способ “подкладывать свинью” конкурентам, поскольку это грозит приостановлением строительных работ. Граждане-инвесторы и так все время на нервах – переживают, чтобы стройка не заморозилась. А тут бах – работы остановились. Начинается паника.
Пока застройщик разрулит все формальности, может уйти несколько месяцев (минимум два). За это время самые нетерпеливые начнут оббивать пороги офиса продаж, требуя вернуть деньги. А потенциальные, но сомневающиеся клиенты убегут в другое место. Выбор строящегося жилья на сегодняшний день огромен.
Ладно, строительство. За ним и в самом деле нужен глаз да глаз. Поэтому ГАСИ там, где не перегибает палку, делает доброе дело. Чего не скажешь об октябрьском рейде по работодателям в поиске тех, кто платит зарплаты в “конвертах”. Мы уже писали об этом в статье “Сезон “зарплатной продразверстки”.
Действительно, одно дело капать на мозги теневым работодателям и убеждать их "по-хорошему" оперативно привести в порядок штатное расписание и "отбелить" зарплаты. Другое – назначать заоблачные суммы штрафов в сотни тысяч или даже миллионы гривен. Ведь очевидно, что для небольшого бизнеса это смерть.
В своей статье мы задались вопросом, насколько в принципе рационально наезжать на тех, кто хоть какую-то работу и зарплату дает людям? Они же не наркотиками им платят, а нашей любимой обесцененной гривной. Которую люди несут в магазины, аптеки, расходуют на квартплату, транспорт, даже кладут в банки. И экономика таким образом “из тени в свет перелетает”.
Но, будто в ответ на поставленный нами вопрос, власть разъяснила свой замысел: по данным Госстата, в Украине нелегально работает порядка 4 млн. чел., итого в бюджет не доплачивается 30 млрд. грн. в год. Понятно, что “срубить” их за одну проверку невозможно. Но хоть что-нибудь наскрести желательно.
Не может же один Минфин “кормить” бюджет, занимая на внешних и внутренних рынках под рекордно высокие проценты. Должны и органы контроля что-то добывать. О том, что после подобных рейдов еще несколько тысяч работяг умотают на заработки в Европу, наверху просто не догадались подумать.
Вкусив сладость штрафов за нарушение законодательства о труде, власть подумала, что ею абсолютно неправильно не возделывается такое благодатное поле для штрафов, как экологическая сфера. Экологию портят все, а не платит практически никто. Непорядок!
И вот уже Министерство экологии и природных ресурсов анонсирует предложение увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды с нынешних 1700 (100 необлагаемых минимумов) в 100 раз и возобновить экологические проверки бизнеса.
Что у нас еще считалось пережитком тоталитаризма? Пожарная инспекция? Да, была такая. И есть до сих пор. Как и ее собратья по ревизорскому бизнесу, жалуется на мораторий. Но власть не спешит пускать пожарных инспекторов по проторенному маршруту. Опасается, что они по старой привычке начнут массово работать “на карман”
На счет штрафов трудно спорить. Из-за того, что в Украине умышленно занижен необлагаемый налогом минимум (ННМ) – он составляет смешные 17 грн., и штрафы, исчисляемые в ННМ, тоже нереально низкие. Инфляция их давно превратила в копейки.
Давно следовало бы поднять минимум, а заодно выросли бы и многие штрафы. Но о нарушениях экологии заговорили почему-то тогда, когда закончилось финансирование по самым жирным грантовым проектам. Нового Европа не дает: “прошла любовь – завяли помидоры”. И тогда мы вдруг вспомнили: у нас же Госэкоинспекция простаивает без дела! Да и штрафы остались с прошлой жизни, когда гривна была по 8 за доллар. А то и по 5.
Так и родилось предложение отменить мораторий на экологические ревизии и двинуться по предприятиям преимущественно аграрной отрасли в поисках, кого бы конкретно оштрафовать. То, что любую птицефабрику или тепличный комбинат всегда есть за что взуть, сомнений не вызывает. Не следует забывать, что прежний руководитель инспекции Андрей Заика уволен из-за обвинений в вымогательстве. И сейчас там временный начальник.
Кстати, по официальным данным, несмотря на все еще сохраняющийся формально мораторий, в сентябре-октябре Госэкоинспекцией было проведено 3143 проверок, по итогам которых в госбюджет было перечислено 867 тыс. грн. штрафов. Чаще всего она фиксировала нарушения природоохранного законодательства и наказывала лесхозы, предприятия агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Что у нас еще считалось пережитком тоталитаризма? Пожарная инспекция? Да, была такая. И есть до сих пор. Как и ее собратья по ревизорскому бизнесу, жалуется на мораторий. Но власть не спешит пускать пожарных инспекторов по проторенному маршруту. Опасается, что они по старой привычке начнут массово работать “на карман”.
Поэтому бизнесу предложено легально “откупиться” от пожарных проверок, оформив противопожарную страховку. Такое нововведение выписано в законопроекте №9132, который Кабмин внес в Верховную Раду.
СМИ пишут, что противопожарная страховка по своей философии очень близка к договору ОСАГО. Предприниматель страхует не себя и свой бизнес, а третьих лиц от пожара, вспыхнувшего вследствие его халатности. Если, к примеру, сгорит фотосалон или студия маникюра, то на страховую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие при пожаре работники и посетители, жильцы дома, в котором находился сгоревший офис, предприниматели, чьи торговые точки также пострадали, и т.д. Страховка добровольная, никакого принуждения к ней нет.
Но тех, кто ее не купит, ждет визит пожарного инспектора. Чтобы избежать этой головной боли, достаточно уведомить Госслужбу по чрезвычайным ситуациям о заключении договора страхования. Теперь все гадают, кто оседлает прибыльную тему продажи таких страховых полисов. Судя по всему, признаваться будут не любые противопожарные страховки, которые и сейчас предлагают почти все страховые компании, а какие-то определенные, “уполномоченные”. Иначе бы никто не запускал этот проект. Идеология новейшего времени – не только выпотрошить бизнес ради бюджета, но и еще и заработать на этом.