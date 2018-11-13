Не доверяй и проверяй

После каждой революции, то ли оранжевой, то ли достоинства, власть обещала бизнесу райскую жизнь. Низкие налоги, либеральные условия, минимум коррупции. И сначала, на волне эйфории так и было. Ликвидировали ГАИ, ввели мораторий на проверки, снизили ЕСВ. Но оказалось, что с нашим народом по-хорошему нельзя. На дороги вернулись пресловутые «фены». Инспекция труда прошерстила фирмы в поисках «зарплаты в конвертах». Стройинспекция отбирает лицензии у компаний. На подходе – реинкарнация техосмотра и экологические инспекторы...



Недавно премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что в Украине реформируют систему проверок бизнеса. На полноценное введение “рискоориентированной системы проверок бизнеса” он рассчитывает до конца 2018 года. Для этой цели нужно утвердить критерии рисков в разных сферах деятельности и подключить бизнес к работе на едином онлайн-портале проверок. Вы что-то поняли? Не важно. Правительство на это и не рассчитывало. Просто идея выглядит модерново.



В чем разница между проверками в прошлом и проверками в будущем? Раньше было письменное уведомление от налоговой или другого органа. Сейчас сознательный предприниматель самостоятельно посещает электронный сервис "Кабинет по управлению рисками" и узнает, когда его собираются “шмонать” те или иные инспекции. Собственно, в этом и заключается главное отличие.



С того момента, как онлайн система заработает, мораторий на проверки бизнеса завершится. Малый бизнес, скорее всего, и дальше трогать не будут. В смысле, совсем малый – маникюрные салоны или мобильные кофейни. Что с него возьмешь? Даже если насчитать штрафы, предприниматель вряд ли заплатит. А все остальные, держитесь. Государству хронически не хватает денег. И оно намерено взять свою долю штрафами.



Жизнь показала, что игры в доброго полицейского – в прямом и переносном смысле слова – не для нашего менталитета. Стоило исчезнуть такому виду млекопитающих, как “подкустовый гаишник”, как освобожденные граждане “це-Європи” начали массово ездить вне всяких правил и пьяными за рулем.



Итог четырехлетнего эксперимента – резкий рост аварийности на дорогах (с жертвами) и возрождение системы так называемых “фенов”: ручных анализаторов скорости движения автомобилей. Теперь патрульные полицейские, зафиксировав превышение скорости в автоматическом режиме, могут выписать штраф. Однако эффект от первого месяца их использования пока незаметен. Все равно много ДТП. Все равно жертвы.



Теперь все ждут возврата техосмотра автомобилей. Оказалось, что его отмена – это не совсем европейское решение. Напротив, мы обязаны его проводить в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС. Ну, просто, когда подписывали, не читали того, что подписываем. А теперь “проснулись”.



Законопроект на эту тему уже подан в парламент. Обязательные регулярные техосмотры транспортных средств предлагается проводить каждые два года, начиная с 1 января 2022 года. А также при регистрации или перерегистрации транспортного средства и смене его собственника.



Что самое интересное – для грузового транспорта техосмотр не отменялся, но фактически его не проводили. Это доказывает история с автокраном без тормозов, который перебил 18 легковых машин в самом центре Киева. Автомобили наезжали друг на друга, город почти сутки стоял в пробках.



На самом деле придираются чаще всего не к качеству и соблюдению сроков строительных работ, а к абсолютно формальным вещам. У прораба нет диплома. Количество рабочих не соответствует заявленному. Юридический и фактический адреса не совпадают. Есть пусть даже минимальное отклонение от требований технической документации...

Что у нас еще считалось пережитком тоталитаризма? Пожарная инспекция? Да, была такая. И есть до сих пор. Как и ее собратья по ревизорскому бизнесу, жалуется на мораторий. Но власть не спешит пускать пожарных инспекторов по проторенному маршруту. Опасается, что они по старой привычке начнут массово работать “на карман”