Израильская армия нанесла удары по 150 объектам в секторе Газа

Армия обороны Израиля с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газа атаковала около 150 целей в этом районе, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".



По ее информации, среди целей, атакованных в Газе, были военные объекты, связанные с движением ХАМАС и группировкой "Исламский джихад".



Отмечается, что израильские военнослужащие нанесли удары по оружейным складам, военному кораблю, используемому ХАМАС, и зданию, в котором располагался один из штабов ХАМАС.



При этом израильская армия насчитала около 370 ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных со стороны сектора Газа, включая 70 ракет, выпущенных в ночь на вторник по израильским населенным пунктам.



Около 100 ракет перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол".



В свою очередь ХАМАС пригрозил, что выпустит ракеты по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод в случае, если израильтяне продолжат обстреливать Газу.

