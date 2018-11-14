Вступление в НАТО поддерживают 40% украинцев

Число сторонников вступления Украины в Европейский Союз и НАТО в стране продолжает превышать количество противников такой интеграции, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг". Согласно данным опроса, представленным на пресс-конференции во вторник в Киеве, вступление Украины в НАТО поддерживают 40% респондентов, против выступают 36% опрошенных.



Вступление же в Европейский Союз поддерживает половина прошенных, тогда как против выступают 30%.



В ситуации, когда респондентам пришлось бы выбирать один из векторов внешнеполитического курса Украины, большинство (47%) выбрали бы вступление в ЕС, 11% - в Таможенный союз, треть же опрошенных выразили убеждение, что Украина должна быть равноудалена как от Евросоюза, так и от России.



В ситуации при выборе вектора обеспечения безопасности страны 39% заявили, что предпочитают вступление в Североатлантический альянс, 35% - выступают за внеблоковый статус страны, 9% - за вступление в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 1%.

