На дорогах Украины зафиксировали более 8000 превышений скорости

С момента введения системы TruCam на украинских дорогах было зафиксировано около 8 тысяч случаев превышения скорости водителями. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Укринформ во вторник, 13 ноября.



По его словам, около 8 тысяч нарушений скоростного режима на украинских дорогах было зафиксировано меньше чем за месяц использования лазерного прибора.



"Мы делаем это, прежде всего, с целью на пропедевтическом уровне повлиять на такие правонарушения, чтобы снизить количество случаев превышений скорости на украинских дорогах", - отметил Билошицкий.



Также он напомнил, что на официальном сайте Национальной полиции ранее опубликовали карту, на которой отмечены места, в которых установлен TruCam. К тому же, в этих местах установлены специальные предупредительные знаки на дорогах.

