Алексей Мазуренко: сладкая жизнь профессионального банкрота

Быть банкротом в Украине – удобно и прибыльно. Можно перекидывать имущество на родню, обманом зарабатывать большие деньги и жить в свое удовольствие. Знакомьтесь: "профессиональный банкрот" из Харькова Алексей Мазуренко и его подельники. Они специально создают фирмы, чтобы набирать безвозвратные долги, а затем выгодно банкротить их через подельников-ликвидаторов. Имея миллионные долги, Алексей ни в чем себе не отказывает: покупает квартиры и машины, наращивает активы, путешествует. А, главное, продолжает мухлевать. Пока...



Афера по-харьковски



Интересная история произошла в Харькове. Официальный банкрот с 2012 года, физлицо-предприниматель Алексей Мазуренко в 2017 году при содействии ликвидатора Михаила Сорокина передал в собственность фирме "Одиссея-2000", где в учредителях состоят его мать Татьяна Ивановна Мазуренко и дочь Дарья Мазуренко, 2,3 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости в современном офисном центре по проспекту Гагарина, 181-ж, за 2,7 млн. грн. Меньше, чем по 50 долл. США за кв. метр.



Таких цен в Харькове нет! Что и доказала дочь Мазуренко, выставив полученные от папы-банкрота квадратные метры на продажу, но уже по 360 долл. США за квадратный метр.







Неплохой навар – по 310 долл. США на одном метре! При этом действиями ликвидатора Сорокина и семьи Мазуренко нанесен явный ущерб государству и кредиторам. Правда, поторговаться с девушкой нам не удалось: после звонка на указанный мобильный номер объявление внезапно стало неактуальным. Но сама схема нас заинтересовала. И мы решили поближе узнать, как живется профессиональным банкротам "в долгах как в шелках".



От папиной фирмы к миллионным долгам



Алексей Мазуренко родился 28.08.1975 г. в Харькове. Первое время трудился в фирме отца Владимира Ивановича Мазуренко. Мазуренко-старший – известный в городе партийный функционер советских времен – имел хорошие связи в чиновничьих и финансовых кругах. Он же и основал ООО "Финансово-строительная корпорация" (ФСК). Фирма была зарегистрирована в 2000 году одновременно с другими предприятиями Мазуренко-старшего: ЧП "Ализ" в 1999 году, ООО "Салон" и ЧП "Агроресурс" в 2000-м.



Поначалу компания пыталась заниматься строительством, производством и монтажом металлоконструкций, стеклопакетов и т.п. Потом Мазуренко это надоело, и они увлеклись более прибыльным бизнесом – операциями с недвижимостью; подбором участков под новое строительство; поиском объектов недвижимости для реконструкции под заказ инвестора; перепрофилированием и ликвидацией предприятий (другими словами – заказным банкротством).



Корпорация – это звучит гордо. За восемь лет работы компании не реализовано ни одного действительно крупного проекта. Если не считать посредничество в оптовом рынке «Первый километр» и сделок с вьетнамскими деньгами. Как известно, вьетнамская диаспора в Харькове в плане бизнеса стоит неплохо. Подсуетившись, Мазуренко оказались собственниками нежилых помещений в офисном центре на пр-те Гагарина, 181-ж-8, рядом с ТРЦ «SUN MALL», который принадлежит вьетнамским бизнесменам из Sun Group. Здание ранее принадлежало заводу «Радиореле».



Решением 16-й сесии Харковского горсовета от 21.11.2007 года №249/075 «Про надання згоди на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» гражданину Мазуренко А.В. был выделен участок 0,2155 га по улице Гагарина, 181-ж-8, для обслуживания нежилого помещения.



В этот проект Алексей Мазуренко зашел уже потенциальным банкротом. Его отец от имени ФСК и он сам как ФОП (налоговый номер 2763312879) в середине 2000-х сумели набраться кредитов и не вернули их. Так, только в одном в “Райффайзен Банк Аваль” по кредитному договору №011/02/3-1161-06 от 29.06.2006 г. долг составляет 1 143 849,87 долл. США. По кредитному договору №010-2/07/1-422-07 от 10.04.2007 г. – 82 662,02 долл. США. По кредитному договору №010-1/07/1-1139-07 от 24.10.2007 г. – 2 953 662,33 грн. По кредитному договору №010-2/ 07-01-0263-08 от 25.03.2008 г. – 242 859,47 долл. США.



Еще были банки: «Форум», «Скай-Банк», «ОТП-Банк» и другие.



В судебном порядке с Алексея Мазуренко и ООО "Финансово-строительная корпорация" в пользу “Райффайзен Банк Аваль” в апреле 2010 года было взыскано 1 469 371,36 долл. США и 2 953 662,33 грн. 18 апреля 2011 года Высший хозяйственный суд Украины постановлением №66/190-10 подтвердил приговоры предыдущих судебных инстанций.



Этот долг в биографии Алексея Мазуренко самый крупный, но далеко не единственный. На сегодняшний день, согласно данным банкротского иска, Мазуренко должен различным структурам более 21 млн. гривен.



Семейная корпорация банкротов



Чтобы не отдавать кредиты, Мазуренко решил обанкротиться. Сказано – сделано: в феврале 2012 года Хозяйственный суд Харьковской области признал физлицо-предпринимателя Алексея Мазуренко банкротом. Ликвидатором был назначен арбитражный управляющий Владимир Жулинский. Которого в апреле 2017 года сменил Михаил Сорокин. Сорокин был удобен, он был свой. В его регистрационной карточке в Минюсте значился адрес: город Харьков, просп. Гагарина, 181, офис 32, то есть он снимал офис у Мазуренко А.В. еще до его банкротства.



Именно поэтому банкрот Алексей Мазуренко живет вовсе не так, как герои Диккенса. Он не сидит в долговой яме, не бегает по ростовщикам в поисках средств для оплаты долгов. Учит сына и дочь в престижных вузах, покупает квартиры и машины, путешествует, обедает в дорогих ресторанах.



В дополнение к трем имеющимся родительским квартирам на Жукова, Волонтерской (бывшей Социалистической) и Кооперативной прикупил трехкомнатную площадью 147,7 кв. м по ул. Сумская и оформил на сына Даниила.



В 2017-м приобрел KIA SPORTAGE ВС1101ЕТ. У жены белый Lexus RX 350 номер АХ2928ЕЕ, 2012 года выпуска (приобретен в 2015-м).



Учреждает новые фирмы на себя (скажем, "АТП СЕРВИС ТОРГ" – по управлению имуществом и сдаче помещений в аренду), любимую супругу и лапочку-дочку, их мы перечислим ниже.



Только в этом году летал в феврале в Европу, в сентябре на Кипр и мотнулся машиной в Польшу.



Вот он в Италии. Присматривается к дорогим тачкам.







И это тоже в Италии с женой, дочкой и сыном.







Как Алексею Мазуренко, имеющему миллионные долги и статус банкрота, удается красиво жить? Это особая наука. За свою долгую незаконную деятельность он и члены его преступной группы прямо или опосредовано были учредителями многих коммерческих структур, на которые брались и не возвращались кредиты. Когда наступало время выплат, активы перебрасывались (в том числе и по описанной выше схеме), деньги выводились через свои же финансовые компании, фирму-должника отдавали знакомым ликвидаторам, и они топили их по заранее отработанному сценарию. Для этого Алексею понадобились обширные связи среди судей, нотариусов, ликвидаторов, государственных регистраторов, чиновников Фонда гарантирования вкладов, банковских служащих, оценщиков имущества и даже криминальных авторитетов. В общем, всех тех, от кого зависит его специфический бизнес. Говорят, что Мазуренко-младший пользуется особым расположением одного из руководителей Харьковского хозяйственного суда и одного из заместителей мэра города. Благодаря этим связям его фирмы неоднократно получали городские подряды. Потом фирмы ликвидировались, а деньги растворялись. Несколько раз наш герой пытался выйти на республиканский уровень, но Киев его пока не принял.



Еще в 2000 году появилось ООО "ФСК-ИНФОРМ", где учредителями выступили отец и сын Мазуренко, а также известный харьковский нотариус Ольга Шеметова. Интересно, что Шеметова на тот момент была прописана в одной квартире с Алексеем Мазуренко и его матерью Татьяной Ивановной, учительницей специализированной харьковской школы №162, которая вместо того, чтобы сеять доброе-вечное, участвует в аферах сына с помещением на Гагарина, 181-ж. Как мы уже сказали, она и ее внучка Дарья Мазуренко – соучредители той самой фирмы “Одиссея-2000”, которой Мазуренко за бесценок продал свыше 2 тыс. кв. м нежилой площади.



Кстати, по тому же юридическому адресу, что и “Одиссея-2000” (Гагарина, 181, офис 12), зарегистрирована еще одна интересная фирма – ООО "АЛЕКСУС ИНВЕСТ", где соучредителями являются Дарья Мазуренко и партнер ее отца по бизнесу Максим Левченко. Он же числится директором фирм, где в учредителях состоят другие родственники Мазуренко. Например, ООО "АТЭКА", “АВТО-ПРЕМИУМ" и ООО "ЦЕНТР ПЛЮС" – соучредитель Елена Викторовна Мазуренко 28.01.1974 г. р. – жена нашего героя.



"АЛЕКСУС ИНВЕСТ" тоже работает на рынке банкротства. Прибирает к рукам имущество банкротов. Свежие примеры – в июле купили квартиру 57,4 кв. м в Марганце Днепропетровской области – из имущества обанкротившегося банка “Новый”. Зачем харьковской фирме квартира в Марганце? А “шоб було”.



Директором в ООО “Одиссея-2000” трудится Виктор Алексеевич Головко. Ранее они вместе с Мазуренко успешно обанкротили ОАО «Харьковавтотранс», где Головко работал директором.



Кроме того, "АЛЕКСУС ИНВЕСТ", Даша Мазуренко, Максим Левченко и фирма “Эрмис Трейд” (учредитель снова Даша) породили еще одного игрока на рынке банкротства – ООО "Алекс инвестмент энд менеджмент групп". Эта фирма скупает и перепродает долги банкротов.



В августе 2018 года Нацкомфинуслуг отказала "Алекс инвестмент энд менеджмент групп" в выдаче лицензии на предоставление услуг факторинга (финансирование под уступку денежного требования). Но через месяц “занесли”, и лицензию выдали.



Согласно решению Хозяйственного суда Харьковской области от 12.03.2018 г. – дело №5023/7801/11 – эта фирма признана правопреемником кредиторов БПФ "ПО "Промтехсервис" на сумму 310 306 грн., объявленного банкротом еще 13.09.2012 г.



Что любопытно, месяцем раньше арбитражный управляющий Михаил Сорокин, который вел дело по помещениям на Гагарина (Ба! Знакомые все лица!), завершил четырехлетний марафон исполнения обязанностей ликвидатора БПФ "ПО "Промтехсервис" и уступил место коллеге Чернишенко О.П. Еще одна подельница Алексея Мазуренко – Алина Ашурова руководит компанией «Львовинвестбуд», расположенной по адресу: г. Львов, ул. Панаса Мырного, 24. Именно по этому же адресу владеет недвижимостью мама Алексея Мазуренко – Татьяна.



Не все коту масленица...



На деятельность группы удачливых банкротов обратили внимание правоохранители. И сразу было заведено несколько уголовных дел…



Стоит правоохранителям вчитаться в материалы дела, как станет ясно: у мнимого банкрота, который так ловко надурил государство и кредиторов с квадратными метрами, проданными дочке по 50 долл. США за кв. метр и выставленными ею на продажу в семь раз дороже, столько имущества, что хватит рассчитаться со всеми долгами.



Помимо помещений на Гагарина, есть 4826,9 кв. м во Львове по ул. Панаса Мирного, 24, оформленные на мать. На супруге 1449,6 кв. м нежилой площади в Харькове, на Льва Ландау (ранее проспект 50-летия СССР), 29-А. Там же еще два актива – 1887,1 кв. м и 1665,2 кв. м соответственно.



На дочке – 4105,4 кв. м (в ипотеке) в Харькове по ул. Академика Павлова, 88; треть земельного участка (кадастровый номер 6325157900:03:020:0012) 0,078 га в Писочинском садовом товариществе "Санро", там же треть дома общей площадью 461,1 кв. м. Плюс помещения в Светловодске. И это далеко не полный перечень его имущества.



Но при этом долги Алексея Мазуренко в конечном итоге покрыли вкладчики банков-кредиторов и Фонд гарантирования вкладов.



В общем, в дополнение к уже перечисленным уголовным деяниям, по которым открыто производство, явно напрашивается состав преступления по статьям Уголовного кодекса, связанным с мошенничеством, подделкой документов, фиктивным банкротством, фиктивным предпринимательством и т.п. И то, что Мазуренко грозит горькая расплата за сладкую жизнь профессионального банкрота, не вызывает сомнений. В скором времени мы узнаем подробности.



Продолжение следует.



