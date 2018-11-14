«Банда социологов»

Мною лично раскрыта группа резидентов Кремля, которые под видом украинских социологов публиковала фейковые результаты так называемых «электоральных исследований». С цинизмом, который превосходит все мыслимые и немыслимые пределы, они подрывали доверие нации к центральным институтам власти и ставили, гниды, под угрозу территориальную целостность сами понимаете чего. В то время, как лидер государства достойно представлял нацию в Париже и предупреждал об опасности «уныния и депрессии», эти «посипаки» пытались подорвать его честь и незыблемый авторитет.



Теперь обратимся к фактам, именам, явкам и паролям. Прошу обратить внимание соответствующих спецслужб, НАБУ, САП, пожарников и даже ГБР на следующих представителей «пятой социологической колонны»: Киевский международный институт социологии, Центр имени Разумкова и агентство «Рейтинг». Вступив в гибридный сговор с целью создания устойчивой «злочинной» группы, эти псевдосоциологические конторы опубликовали в открытом доступе материалы своего фейкового исследования под чудовищным названием «Электоральные настроения украинцев». Мне, как патриоту с многолетним стажем, достаточно было бросить беглый взгляд на этот акт диверсии, чтобы понять всю прогнившую сущность этих геев (в уничижительном смысле данного слова). Однако привычка доводить все до конца, в том числе и логического, побуждает меня раскрыть заговор резидентов агрессивного государства во всем его масштабе. Ниже будут изложены факты, которые станут уликами для будущего трибунала.



Давайте сразу начнем с основного. В чем цель преступного заговора социологов в белых халатах? Отвечу: посеять неверие в обществе в электоральные перспективы нашего с вами бессменного лидера и главкома. «За последние полгода количество тех, кто верит в победу Юлии Тимошенко на президентских выборах, возросло почти вдвое. Аналогичный показатель Петра Порошенко почти не изменился». И этот гибридный тезис сегодня массово тиражируют российские СМИ сразу после сюжета о горящих шинах в Кривом Роге!



Это что получается: в победу Петра Алексеевича почти никто не верит?! Бред и провокация ФСБ, где и были нарисованы цифры этих, с позволения сказать, социологических исследований. С большим трудом держу себя в руках, поскольку мой возмущенный разум постоянно закипает. Два месяца вся нация в унисон с президентом, ставшим фельдкуратом Украины, добивалась томоса. Это событие исторического масштаба нашло свое отражение на многочисленных бигбордах Петра Алексеевича.



Слоган «Автокефальная церковь – основа нашей независимости» нашел живой отклик у миллиардов избирателей. Просто чудом не состоялся массовый молебен на майдане. Мы все помним спонтанные акции радости, которые прокатились по стране после известия от Варфоломея. Люди брали спиртное, выходили на улицы и пили за начало новой эры в истории Украины

Первое: всем понятно, что социологические исследования стали элементом гибридной войны РФ. Их надо запретить. Однозначно. Второе: компетентные органы должны немедленно начать расследование по делу так называемой «банды социологов». Не сомневаюсь, что вскроются шокирующие факты причастности России к распространению фейковой информации. Третье: немедленно внести изменения в закон, в соответствии с которыми рейтинг президента не может быть ниже 55 процентов

Слоган «Автокефальная церковь – основа нашей независимости» нашел живой отклик у миллиардов избирателей. Просто чудом не состоялся массовый молебен на майдане. Мы все помним спонтанные акции радости, которые прокатились по стране после известия от Варфоломея. Люди брали спиртное, выходили на улицы и пили за начало новой эры в истории Украины. Такого патриотического подъема не наблюдалось со времен «революции достоинства». В августе состоялся великолепный военный парад, на котором украинцам продемонстрировали возросшую боевую мощь ВСУ, новые нанотанки и безотказные гаубицы на колесах. Впервые небо над Крещатиком пробороздили наши «соколы». Не сами, конечно, пробороздили, а на новейших истребителях с вертикальным взлетом отечественного производства. Впервые украинские войска орали не ихнее «ура», а настоящий, патриотический «СУГС». Многие плакали от восторга, беременные пугались, а агрессор, по справедливому заявлению президента, «бежал как черт от ладана от нашего «Слава Украине». Законодательное закрепление нового воинского и полицейского приветствия, а также неизменного курса на вступление в ЕС и НАТО в номинации «членство» вызвало у всех небывалый энтузиазм. Поддержка лидера выросла на сотни процентов. Так с какого хера эти псевдосоциологи взяли, что за Тимошенко готовы проголосовать 21%, за какого-то галимого клоуна Зеленского, льющего грязь на Петра Алексеевича по заданию одного беглого олигарха, 11%, а за самого Порошенко 10 (десять) процентов? Отвечу: чтобы сформировать псевдоустановку на выборы. Якобы рейтинг лидера постоянно падает и его великолепная предвыборная кампания, которой я мысленно аплодирую стоя, по своей сути является абсолютно провальной и никчемной. Они еще, кремлевские прихвостни, динамику выложили «падения». В 2014 году за Порошенко проголосовало 55 процентов честных и порядочных патриотов. По состоянию на 1 января 2016 года его рейтинг якобы уже составлял 22 процента, а с февраля 2018-го он не поднимался выше десяти процентов. Что бы он, президент, ни делал. Десять процентов, хоть об сарай головой бейся. Ни мова, ни томос, ни парад, ни членство в НАТО, ни даже безвизовый режим не помогают. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что речь идет о манипуляциях общественным мнением в рамках специальной гибридной операции Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине. А могут же найтись отморозки, морально нестойкие и склонные к сепаратизму, которые все примут за чистую монету.С целью закрепить веру в поражение лидера прислужники Лаврова используют еще один фейк. Они якобы моделируют результаты выборов во втором туре. Что будет, если в финале выборов встретятся, к примеру, Юлия Тимошенко и лидер? Опять же, мы-то понимаем, что Петр Алексеевич победит сразу, еще до начала выборов. Но хитрые социологические прислужники Кремля пытаются в очередной раз вы…ть мозги нации. У них получается, что Тимошенко выигрывает во всех мыслимых и немыслимых парах! С Петром Порошенко она побеждает со «счетом» 14:29. Вы можете поверить в то, что популистка «сделает» носителя национальной идеи почти с двукратным преимуществом?Правильный ответ: нет, не верю, этого не может быть. Примерно с тем же результатом – 16:29 – Тимошенко выигрывает у Юрия Бойко, а также у Зеленского (23:26) и Гриценко (20:27). Короче, у всех. А лидер нации проигрывает во втором туре всем! И об этом банда социологов пишет без всякого смущения. Если раньше они хоть делали вид, что Петр Алексеевич может у кого-то выиграть, то теперь категоричны. Только поражение. Переписали, уроды, новый темник Кремля. Сеют депрессию и неверие.Еще больше поражает наглость фейкометов в отношении таких святых для каждого патриота «вещей», как членство в ЕС и НАТО. Приближается пятая годовщина «революции гидности». Вовсю роется котлован, где будет возведен мемориал памяти. Миллиарды простых украинцев встали на трудовые вахты. Кто в поле, кто в офисе, кто в Польше и РФ. Подлые социологи задают вопрос: как бы вы проголосовали на референдуме о вступлении Украины в ЕС?. И дают данные за декабрь 2013 года, когда случился евроапофеоз – майдан, «анижедети», «звырячче побыття». Почти пять лет назад за Евросоюз проголосовали бы 49 процентов, против – 30, не голосовали бы 13. И вот данные ноября 2018 года. Тот же вопрос. Ответы распределились следующим образом: за – 50 процентов, против – 30, не голосовали бы – 7. За что стоял майдан?!! За этот один долбаный процент, издевательски высосанный из звезды Кремля? В стране произошли тектонические изменения. Ее вообще не узнать. Дело не в отсутствии горячей воды, а в гиперлупах, технохабах и смарт-сити. Произошла стремительная эволюция, мы вырвались в безвизовое пространство, осваиваем подступы Вселенной, а они хотят нам продемонстрировать, что вообще ничего не изменилось. Та же самая картина. И это при отсутствии Крыма и Донбасса! Получается, мы опять воспроизвели диктаторскую империю Януковича. Понятно, что фейк. Но как-то гадостно становится на патриотической душе.Или вот про член НАТО. В апреле 2014 года за было 38 процентов, против – 40, и еще 7 не определились. В ноябре-2018: 40, 36, 8. Получается, что поддержка членства в Альянсе увеличилась лишь на два процента за четыре года? Кому они эту лапшу на уши вешают?!Короче, что надо делать. Первое: всем понятно, что социологические исследования стали элементом гибридной войны РФ. Их надо запретить. Однозначно. Второе: компетентные органы должны немедленно начать расследование по делу так называемой «банды социологов». Не сомневаюсь, что вскроются шокирующие факты причастности России к распространению фейковой информации. Третье: немедленно внести изменения в закон, в соответствии с которыми рейтинг президента не может быть ниже 55 процентов. Это снимет все инсинуации. СУГС!