С начала года на в ДТП погибли более 2 тыс. украинцев

За 9 месяцев 2018 в ДТП в Украине погибло 2266 человек. Об этом во время брифинга заявил заместитель генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Владислав Збанацкий, передает корреспондент УНН. "По данным патрульной полиции Украины, за 9 месяцев этого года зафиксировано более 108 000 дорожно-транспортных происшествий, то есть 396 можно сказать 400 ДТП происходит каждые сутки.



При этом 17 319 ДТП с пострадавшими, погибли за 9 месяцев 2266 человек. Это 8 человек в сутки. Фактически каждые 3 часа один украинец гибнет в ДТП ", - констатировал Збанацкий



Он добавил, что показатели ДТП "зависят от того, кто руководит транспортными средствами".



"В этих 9 месяцев по вине водителей было совершено 8356 с пострадавшими, в которых погибли 747 украинцев и травмировались более 11 тысяч человек", - резюмировал Збанацкий.

