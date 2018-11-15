В Китае прокомментировали идею о создании армии Евросоюза

Китай никогда не угрожал Европе своими вооруженными силами. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости создания общеевропейских вооруженных сил для защиты от Китая, России и США.



"Что касается Китая, то от нас никогда не исходила военная угроза для Европы", - заявила дипломат в ходе брифинга в Пекине. При этом она отметила, что европейские государства являются "суверенными и независимыми странами, которые имеют право своего собственного выбора [в вопросе создания единых вооруженных сил]".



Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что любые действия союзников Соединенных Штатов в военном отношении не должны идти вразрез с линией НАТО, и Вашингтон не хотел бы ослабления Североатлантического альянса.



6 ноября Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. Он также высказал мнение, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике слова Макрона и в очередной раз потребовал от европейских союзников увеличить финансовый вклад в бюджет НАТО.

