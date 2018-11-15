Черновое соглашение по Brexit все больше отвечает ожиданиям британцев - премьер

Черновое соглашение между Брюсселем и Лондоном о выходе королевства из ЕС все больше соответствует тому, за что отдавали свои голоса британские подданные на референдуме 2016 года, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



"Черновое соглашение по Brexit значительно приближает нас к тому, за что голосовали британцы (за выход страны из Евросоюза - ИФ)", - приводит в среду телеканал Sky News заявление Т.Мэй в ходе выступления в парламенте.



В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что "Лейбористская партия уважает результат (референдума по Brexit - ИФ), но вовсе не проявляет уважения к хаосу, который создало правительство во время переговоров".



"Правительство Британии создало хаос и теперь не может от него избавиться", - подчеркнул Дж.Корбин.



Ранее в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что переговорщики ЕС и Великобритании работали, не покладая рук, последние дни над соглашением по Brexit и содержанием политической декларации о будущих отношениях.



Накануне стало известно, что Евросоюз и Великобритания на уровне экспертов согласовали текст соглашения о Brexit. Ожидается, что Еврокомиссия доложит представителям 27 стран-членов ЕС о состоянии Brexit во второй половине дня в среду.

