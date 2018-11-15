Из-за непогоды в Украине за сутки произошло более 1300 ДТП

За минувшие сутки по всей Украине из-за погодных условий произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Национальной полиции Украины.



"За прошедшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательность, небрежность и по другим причинам на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - говорится в сообщении.



В результате этих ДТП 96 травмированных и 11 погибших.



Напомним, на утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до шести сантиметров. Однако в патрульной полиции уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

