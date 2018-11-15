За заход в порты Крыма задержали 15 судов

В портах Бердянска и Мариуполя находятся 15 судов, задержанных за незаконный заход в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.



"В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", - сказали в пограничной службе, отметив, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов-нарушителей, но большая часть - плавсредства, которые обслуживают оккупированные порты.



Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря украинские пограничники задержали рыболовное судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ. Позже судно "Норд" передали АРМА, которое оно пытается продать.

