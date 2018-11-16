Как вести внешнюю торговлю без доллара?

Сегодня одна из арен борьбы с американским империализмом — лишение доллара статуса валюты, используемой в международной торговле. Успех в этой области добавит экономических проблем США и внесет вклад в ослабление этой страны. Одним из решений, которые с этой целью предлагаются в наши дни, является использование странами своих национальных валют в торговле друг с другом.

Сможет ли Турция преуспеть в этом деле? Возможно ли использование во внешней торговле Турции национальных валют?



Торговля Турции с другими странами



Например, нашу торговлю с Китайской народной республикой мы можем сегодня вести с использованием турецких лир и китайских юаней?



Обратимся к цифрам.



В 2017 году мы купили у Китая товаров на сумму 23,4 миллиарда долларов. Стоимость товаров, которые мы продали Китаю в том же году, — лишь 2,9 миллиарда долларов. В 2016 году наш импорт из Китая составил 25,4 миллиарда долларов, а наш экспорт в Китай — 2,3 миллиарда долларов.



При нынешней структуре нашей внешней торговли мы не можем торговать с Китаем в наших национальных валютах при отсутствии принятой всеми единой валютной единицы.



Возьмем, к примеру, Россию.



В 2017 году мы купили у России товаров на сумму 19,5 миллиардов долларов, а продали в Россию в том же году — лишь на 2,7 миллиарда долларов. В 2016 году мы импортировали из России продукцию на сумму 15,2 миллиардов долларов, но смогли продать — только на 1,7 миллиард долларов.



Страны, в которые мы осуществляем самый высокий экспорт — Германия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, США, Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Израиль. Китай занимает в нашем экспорте 15 строчку, Россия — 17-ю.



В 2017 году мы продали Германии товаров на сумму 15,1 миллиардов долларов, но купили у Германии — на сумму 21,3 миллиардов долларов. Даже в торговле с Германией — страной, в которую мы экспортируем больше всего нашей продукции, у нас в 2017 году был дефицит в размере шести миллиардов долларов.



У нашего соседа Ирана в 2017 году мы приобрели товаров на сумму 7,5 миллиардов долларов, а продали — на 3,3 миллиарда долларов.



Можно ли покрыть торговый дефицит?



Дефицит платежного баланса по текущим операциям (при котором страна расходует больше иностранной валюты, чем зарабатывает), вызванный нашим дефицитом во внешней торговле с такими странами, как Китай, Россия, Германия, Иран, можем мы покрыть другими путями?



Деньги, которые тратят приезжающие к нам из этих стран туристы и инвестиции компаний этих стран в Турции могут создать такой ресурс?



Пока это не представляется возможным.



Названные страны могут дать Турции кредит для покрытия этого торгового дефицита?



Таких тенденций пока тоже нет.



В условиях существующего порядка при отсутствии международного средства обмена, которое будет принято всеми, наша торговля, например, с Китаем, Россией, Германией, Ираном не сможет быть устойчивой.



Клиринг может быть решением?



Метод «клиринговых» соглашений применялся во внешней торговле Турции в 1934-1938 годы и в период с 1950-х по начало 1990-х годов. Например, в 1935 году между Турцией и Великобританией было подписано «соглашение о торговле и клиринге». В 1955 году порядка 30% нашей внешней торговли велось на основе клиринговых соглашений. Этот механизм давал возможность вести торговлю и вкладывать инвестиции, не испытывая необходимости в таком средстве, как доллар.



Эта практика заключалась в осуществлении учета назначенными сторонами институтами операций по таким статьям, как экспорт, импорт, инвестиции, и произведении взаимных расчетов по ним в течение определенного времени в условиях, когда внешняя торговля находилась под строгим контролем государства. Иными словами, происходил обмен товарами на основе учета взаимных требований без использования денег. Однако здесь необходим был строгий контроль со стороны государства над внешнеторговыми и другими приносящими иностранную валюту операциями.



У нас получилась не очень ободряющая статья, но все равно: если подходить к проблеме с экономической точки зрения, в нынешних условиях международная торговля без доллара не представляется возможной.



Источник: Aydinlik Gazetesi



