"Народный фронт" торгуется с Порошенко и Тимошенко за три ключевые должности?

"Народный фронт" сейчас одновременно ведет торги сразу с несколькими кандидатами в президенты. В первую очередь - с Порошенко и Тимошенко. Об этом "Стране" сообщили источники в политсиле.



"Задача "Народного фронта" - иметь три ключевые должности при любом президенте, - говорит источник во фракции НФ. - Это должность главы МВД, спикера парламента и, главное, премьер-министра. Плюс к этому, НФ заинтересован в конституционной реформе в плане преобразования Украины в парламентскую республику. В переговорах с Тимошенко она обещает изменение Конституции. И еще летом казалось, что большинство Фронта так или иначе, но перейдет под ее знамена. Но сейчас ситуация уже не столь однозначна. Как говорят, на изменение позиции повлияли американцы, которые донесли Яценюку мысль, что Тимошенко поддерживать не стоит. Поэтому "фронтовики" ведут активные торги и с президентом. С одной стороны, они шантажируют его тем, что Яценюк пойдет на выборы и отберет у Петра Алексеевича один-два процента голосов. С другой - пытаются выторговать у Порошенко назначение своего премьера (пусть и в статусе и.о.) еще до выборов".



Кстати, именно с переговорами о позиции главы правительства между Порошенко и "Народным фронтом" источник связывает заметное ослабление позиций Гройсмана. Что видно на примере дела экс-главы ГФС Продана, которого считаю близким к действующему премьеру (ранее НФ его активно поддерживал).



"Идут переговоры о большой сделке между Народным фронтом и Порошенко. Но не факт, что президент пойдет навстречу пожеланиям. И тогда, возможно, Яценюк пойдет на выборы, а ресурсы партии будут в той или иной степени работать на Тимошенко, а возможно и на других кандидатов", - говорит источник в НФ.

