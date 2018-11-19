В ДНР сообщили о подготовке Киевом диверсии на химзаводе под Горловкой

Украинские силовики планируют диверсию на химическом заводе "Стирол" в Горловке. Об этом заявил в воскресенье начальник пресс-службы управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.



"Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе "Стирол", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.



Безсонов пояснил, что цель операции - максимально отвлечь силы республики, которые будут брошены на эвакуацию населения в безопасные районы, и начать продвижение вглубь территории ДНР. По его словам, диверсия поручена отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины, которые уже получили комплекты химической защиты.



Завод "Стирол" - одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности. Находится в городе Горловка.



