Усик поднялся на 4-е место в рейтинге лучших боксеров мира - The Ring
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Ранее 31-летний украинский боксер занимал 5-е место в этом рейтинге, но недавняя победа над британцем Тони Беллью позволила ему обогнать Геннадия Головкина. Об этом сообщает sport.ua.
Возглавляет рейтинг The Ring чемпион мира в легком весе по версии WBA украинский боксер Василий Ломаченко.
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Топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Александр Усик
5. Геннадий Головкин
6. Наойя Инуэ
7. Майки Гарсия
8. Срисакет Сор Рунгвисаи
9. Эррол Спенс
10. Донни Ньетес