Усик поднялся на 4-е место в рейтинге лучших боксеров мира - The Ring

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.



Ранее 31-летний украинский боксер занимал 5-е место в этом рейтинге, но недавняя победа над британцем Тони Беллью позволила ему обогнать Геннадия Головкина. Об этом сообщает sport.ua.



Возглавляет рейтинг The Ring чемпион мира в легком весе по версии WBA украинский боксер Василий Ломаченко.



Читайте также: Боксер Александр Усик следующий бой проведет не ранее мая 2019 года



Топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring выглядит так:



1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Наойя Инуэ

7. Майки Гарсия

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс

10. Донни Ньетес