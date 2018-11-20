На Украине оценили потери после запуска "Турецкого потока"

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.



"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", — заявил он.



По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой (ГТС), в приоритете — операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.



"Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", — добавил он.



Накануне "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров. Подводный участок проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до турецкого населенного пункта Кыйыкей.

Проект



"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.



По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.

