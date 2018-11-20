АМКУ закрыл дело против ДТЭК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не признал холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова монополистом на рынке электроэнергии. Об этом сообщили на заседании АМКУ, посвященному рассмотрению дела о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке, во вторник, 20 ноября.



Так, ведомство установил, что рыночная доля холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия НАЭК Энергоатом, который производит 57% электрической энергии.



Антимонопольный комитет решил отложить дальнейшее рассмотрение дела о защите экономической конкуренции, которое инициировала НКРЭКУ, на 18 декабря. Такое решение было принято в связи с тем, что АМКУ решил рассмотреть ходатайства заявителей - НКРЭКУ и Укрэнерго, которые не согласны с выводами расследования.

