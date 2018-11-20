АМКУ закрыл дело против ДТЭК

АМКУ закрыл дело против ДТЭК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не признал холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова монополистом на рынке электроэнергии. Об этом сообщили на заседании АМКУ, посвященному рассмотрению дела о признаках монополизма на электроэнергетическом рынке, во вторник, 20 ноября.

Так, ведомство установил, что рыночная доля холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия НАЭК Энергоатом, который производит 57% электрической энергии.

Антимонопольный комитет решил отложить дальнейшее рассмотрение дела о защите экономической конкуренции, которое инициировала НКРЭКУ, на 18 декабря. Такое решение было принято в связи с тем, что АМКУ решил рассмотреть ходатайства заявителей - НКРЭКУ и Укрэнерго, которые не согласны с выводами расследования.