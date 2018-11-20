Отец Макгрегора решил пойти по стопам сына в 59 лет

Тони Макгрегор, отец ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, примет участие в поединке по правилам бокса. Об этом сообщает The Sun.



Макгрегор-старший отреагировал на вызов радиоведущего Эона Шиэна, который в эфире заявил, что готов его побить. «Я пахал: отрабатывал уклоны, хуки, джебы и тут неожиданно юный Мистер Шиэн решил бросить мне вызов», — заявил он.



При этом 59-летний Макгрегор отмечает, что раньше не занимался единоборствами. Решение заняться боксом он принял из желания сохранить здоровье. После того, как он принял вызов радиоведущего, Макгрегор объявил о начале подготовки с целью «уничтожить Шиэна». Бой может состояться уже в декабре в рамках благотворительной акции.



Конор Макгрегор дважды завоевывал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в разных весовых категориях. В 2017 году он принял участие в поединке по правилам бокса против непобедимого американца Флойда Мэйуэзера и проиграл. Макгрегор также уступил и в своем последнем бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона UFC в легком весе.

