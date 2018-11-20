Кабмин объявил конкурс по отбору членов набсовета аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров Украины объявил конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ГП "Международный аэропорт "Борисполь", опубликовав его условия на официальном сайте "Урядового портала" во вторник.



"Это будет пятый наблюдательный совет, сформированный по обновленной процедуре для особо важных для экономики государственных предприятий Украины. Учитывая новогодние праздники, подача документов продлится дольше обычного срока — до 9 января 2019 года", - сообщил министр Кабмина Александр Саенко в Facebook.



Среди требований к претенденту: высшее образование, стаж работы на руководящих должностях в компаниях или на госслужбе от 10 лет, свободное владение минимум украинским или английским, базовое знание законодательных актов в сфере предоставления авиационных услуг и аэропортов, понимание перспектив развития отрасли Украины и стран Евросоюза.



Как сообщалось, в конце сентября Мининфраструктуры объявило о начале конкурсов по отбору независимых членов набсоветов для аэропорта "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), анонсировав публикацию объявлений с квалификационными требованиями на своем официальном сайте, однако этого до сих пор не произошло.



Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с планируемым по итогам 2018 года пассажиропотоком 12,5 млн человек и общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

