Новую морскую охрану развернут на всем побережье Украины до конца года

К концу года вдоль всего морского побережья Украины будет развернуто новое управление морской охраны. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время ознакомления с работой Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота, передает УНН.



"Для прикрытия территории Украины из-за вторжения с моря, наращивается соответствующая составляющая. И к концу года будет развернуто, по моему приказу, новое управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу - от Измаила до Мариуполя", - подчеркнул Президент.



В октябре Президент ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в Черном и Азовском морях.

