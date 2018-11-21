В Верховной Раде воспользовались картой Украины без Крыма

В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады использовался слайд с картой Украины, на которой отсутствует аннексированный Крым.



Об этом сообщает Главред в среду, 21 ноября.



Отмечается, что трансляцию мероприятия вел телеканал 112 Украина.



Во время обсуждения хищений в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах был показан слайд Состояние вооружения в 2005-2010 годах с изображением только материковой части страны.



"При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд", – говорится в сообщении.



Ранее телеканал NewsOne разместил в эфире карту Украины без Крыма. В эфире транслировали карту Европы, на которой полуостров был обозначен таким же цветом, как и РФ. В связи с этим Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел внеплановую проверку телеканала Newsone.



А в июне агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой Крым не принадлежит никому. Полуостров был обозначен серым цветом, Украина – желтым, а Россия – темно-серым.

