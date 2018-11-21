Законы по "евробляхам" сегодня отправят на подпись Президенту

Законопроекты о правилах налогообложения и штрафах за нарушение ввоза автомобилей на иностранных номерах сегодня будут отправлены на подпись Президенту Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.



"Сегодня на подпись Президенту будут отправлены оба закона (8487 и 8488)", - сообщил Парубий.



Добавим, что сегодня во время заседания Рада отклонила проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.



Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.



Кроме того, 8 ноября парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, которым утверждаются правила оформления так называемых евроблях.



Отметим, с 20 ноября на трассах Украины проходила массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Они выступают против увеличения таможенных платежей.

