Саудовская Аравия установила рекорд по добыче нефти – Bloomberg

Саудовская Аравия в начале ноября добывала порядка 10,8-10,9 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



"При этом в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 млн баррелей в сутки за счет внутренних и внешних запасов", – говорится в сообщении.



Таким образом, Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до исторического максимума. Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 млн баррелей в сутки. При этом еще в январе 2017 года добыча падала до 9,8 млн баррелей.



Согласно данным самой Саудовской Аравии, поданным в ОПЕК, в октябре страна добывала 10,65 млн баррелей в сутки. Но министр энергетики Халид бен Абдель Азиз аль-Фалех заявлял, что в ноябре добыча вырастет по сравнению с октябрем.

