Как выбрать качественные и недорогие женские колготки

Как выбрать качественные и недорогие женские колготки

Выбрать женские колготки, которые будут хорошо сидеть на ножках, скрывая недостатки, — целое искусство. Но большинство девушек уже давно обучены этому. Если же вы все еще сомневаетесь, какие модели подобрать под то или иное платье, наши советы должны вам помочь.

Как выбрать женские колготки по плотности

Плотность измеряется в Ден. По сути, это — вес нити, которая была использована для изготовления. Для зимы лучше выбирать модели высокой плотности — до 200 Ден.

В состав таких моделей входят как натуральные, так и искусственные материалы. Шерсть и хлопок способствуют тому, чтобы ваши ножки не переохлаждались даже при минусовых температурах. А вот искусственные ткани гарантируют то, что изделия не потеряют форму даже после многочисленных стирок. Синтетические волокна также обеспечивают плотное прилегание, так что ваши ножки будут выглядеть стройнее.

А вот для весны покупайте модели средней плотности. Они представлены в широком разнообразии цветов и моделей. Есть классические варианты без декора. Выпускаются в базовых расцветках: черный, телесный и бежевый. Еще один вид — фантазийные. Это — выбор смелых девушек, которые не боятся выглядеть ярко. Они могут быть украшены бусинами, вышивкой, стразами. Популярны и принтованные варианты.

Лето — время, когда от них и вовсе можно отказаться. Если вы работаете в офисе, скорее всего, дресс-кодом предусмотрен этот элемент одежды. Чтобы не чувствовать себя дискомфортно в жару, выбирайте ультратонкие чулочные изделия. Они практически не ощущаются на ножках, позволяя коже дышать.

Какие женские колготки можно считать качественными

Женские колготки купить которые вы можете в нашем интернет-магазине, отвечают европейским требованиям качества. Ведь колготки — такой же важный элемент гардероба, как и, скажем, шуба. Не стоит выбирать самые дешевые варианты. Они уж точно не смогут подчеркнуть вашу женственность.

Лучше выбирать изделия от проверенных производителей. Они не только красиво выглядят, но еще и служат намного дольше. Это значит, что вам не придется бежать в магазин за новой парой после первого выхода в свет. Откажитесь от глянцевых. Это также выглядит дешево, а иногда и вульгарно.

Качественные колготки должны иметь ровные плоские швы. Такие изделия остануться незаметными даже под платьями из тонкой ткани. Качество швов также сказывается на долговечности изделий.

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