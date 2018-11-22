Генетики рассказали, какие элементы ДНК толкают людей к суициду

Ученые Университета Юты заявляют: существуют сотни генов, которые могут подтолкнуть людей к самоубийству. Значит, тяга к суициду передается от родителей детям, передает The Daily Mail. Согласно последним исследованиям, существует четыре генетических изменения (мутации в генах SP110, AGBL2, SUCLA2 и APH1B), которые особо выделяются как факторы риска суицида. К примеру, один из выделенных генов - APH1B - связан с болезнью Альцгеймера.



Эти открытия были сделаны по итогам анализа ДНК 1300 человек, совершивших самоубийство. Специалисты признают: необходимо проанализировать еще 207 генов, которые потенциально могут влиять на риск суицида. Данное открытие способно совершить революцию в профилактике суицида и в лечении лиц с суицидальными мыслями.



По словам экспертов, два члена семьи могут иметь схожий генетический профиль. Однако внешние факторы будут влиять на них по-разному, и, следовательно, вероятность суицида будет тоже разной. Поэтому, заявляют эксперты, требуется дальнейшее исследование генетических факторов риска. Примечательно: 15 генов, также заинтересовавших ученых, связаны одновременно с воспалительными заболеваниями и повышенным риском суицида.

