«Интерферометрическое» тревожное. К празднику...

Я всегда смутно подозревал, что наплачемся мы еще с этим Керченским мостом, построенным россиянами в пику украинским патриотам, утверждающим, что это невозможно. Тут пятая годовщина чаепития имени Мустафы Найема на майдане, а он стоит. Не Мустафа, а мост. И не завалился в преисподнюю даже к празднику, несмотря на все прогнозы, которым нельзя было не верить, потому что они были сделаны Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) прямо в «Facebook». Так и написали видные сейсмологи и даже геологи из МинВОТ.



Убежав, кажется, от санитаров, указанные специалисты МинВОТ провели космическую съемку прямо с балкона лечебницы и потом, ссылаясь на нее (съемку, а не лечебницу), заявили на весь украинский мир: мост смещается и рухнет. Сразу не нескольких критических участках. Потому что:



- в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова фиксируются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие);



- в центральной части моста фиксируется поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год;



- арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.



- на территории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.



Это ж сколько нужно было выпить заранее, чтобы к празднику установить и выдать такую точность! Гордость прямо распирает. Не зря и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун «убила» психиатрию в стране, ой, не зря. Теперь всевозможные ученые и изобретатели, которых раньше гнобили репрессивные санитары, остались без присмотра, и Украина, несомненно, стоит на пороге и не таких великих открытий и дотошных исследований. Ведь потом самый грамотный из спецов МинВТО вообще поразил патриотическую общественность: «Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла. ...Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе, могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста». Я прям обалдел от сказанного. Вы видели хоть одного патриота, даже из села в Галичине, чтобы он без запинки смог произнести «интерферометрического»? Я нет, хотя давно наблюдаю за этими живо… извините, человеческими подвидами из разных регионов необъятной Украины. А тут так легко, даже воздушно, как бы к месту...



Это ж сколько нужно было выпить заранее, чтобы к празднику установить и выдать такую точность! Гордость прямо распирает. Не зря и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун «убила» психиатрию в стране, ой, не зря. Теперь всевозможные ученые и изобретатели, которых раньше гнобили репрессивные санитары, остались без присмотра, и Украина, несомненно, стоит на пороге и не таких великих открытий

Принято решение построить между Запорожьем и Днепром аэропорт. В этих городах есть аэропорты, время езды между ними около часа, и зачем нужен еще один аэропорт посередине, никто не объяснил, но в Запорожье есть позорный недострой – мосты, которые соединяют левый и правый берег. Они разрушаются, в городе огромные пробки, и почему не достроить эти мосты на сэкономленные от строительства третьего аэропорта деньги, никто не понимает»

Но я не об этом. Несмотря на праздник, указанные выше исследования МинВОТ нанесли больше вреда, чем пользы, ибо подлые русские не испугались катастрофы, видной патриотам из космоса и даже с балкона психдиспансера, и начали... смеяться. Более того, вместо того, чтобы по быстрячку разобрать строение и смываться в свои медвежьи углы строить из наворованного берлоги, даже начали взахлеб хохотать. Или «рэготаты», как справедливо и бдительно заметили ревнители украинского языка типа Ларисы Ницой. Дескать, дорогие братья-украинцы, не волнуйтесь вы так, выпейте успокоительное под водочку с сальцем, запейте ритуальным чайком от Мустафы, мост не рухнет, потому что сваи мы забили так глубоко, что они уперлись на той стороне земли прямо в фундаменты домов-небоскребов ваших американских друзей. Так что просите, чтобы они оттуда постучали и выбили опоры нашего моста, тогда, может быть, и будет какое-то «интерферометрическое» смещение...Это было не то чтобы страшно, а, скажу вам честно, как-то тревожно. Ничто так не убивает, как невежественный смех над «интерферометрическими» выводами патриотов из МинВТО. Они же старались, а их вот так вот запросто утопили в гомерическом хохоте (по Ницой, в «рэготи»). Потому что мост-то стоит! Стоит, собака, и никуда не девается. И вы знаете, как некоторых жаба давит-то, что он не валится, как киевские Южный мост, в котором спайки лопаются каждые два-три месяца, а он через Днепр, между прочим, или Шулявский, который, как сказал мэр столицы Виталик Кличко, «устал». Все вроде бы «интерферометрически» правильно – должен рухнуть, а он стоит...Есть, правда, то ли подлеченные, то ли просто так нормальные патриоты. Они наоборот не хотят, чтобы мост упал, ибо когда начнется великое освобождение Крыма вследствие развала России, Керченский мост автоматически достанется Украине. И уже тогда воинственные шумеры понесут по нему «ясырь москальский» из Крыма в отвоеванные и возвращенные «нэньке» Кубань и весь Краснодарский край. Да-да, так и будет, если послушать этих патриотов. Хотя и слышится в этом тоже что-то «интерферометрическое», нуждающееся в присмотре, а то и лечении. Но хоть без космической съемки и прогнозов обошлось. И пока этого не случилось, Украина собирается судиться с Россией и требовать деньги за то, что мост мешает жить и ловить рыбу патриотам в Азовском море под присмотром двух американских катеров и двух фрегатов океанского сопровождения, которые придут из США в регион бесплатно, миллионов долларов эдак за 20, для усиления все тех же «интерферометрических» выводов...Но все равно как-то тревожно. Впрочем, не я один впечатлен, как бы это сказать по-модному, неоднозначной «интерферометричностью» встречи пятой годовщины евромайдана. Украинский миллиардер и совладелец водочного бренда «Хортица» Евгений Черняк тоже, кажется, выпив своей продукции, наблюдал, как же «нэнька» готовится к празднику. И выдал в соцсетях то, что он сам назвал «краткой сводкой страны, которая стремительно теряет все признаки государства». Или как «остаточнэ прощавай».Чистый, скажу вам, «интерферометрический замер», потому что сделал Евгений свои выводы, лишь читая главные новости из Украины, готовящейся к празднику. Вот она, цитата:«1. Министр Рева предложил обилетить заробитчан и брать налог с пересылаемых ими на Украину денег.2. Блогер Карл Волох, вещающий на деньги, украденные у людей, защищая своих работодателей, выдвинул программную гипотезу, что воровать на Украине нужно и необходимо, и коррупция очень нужна его работодателям, чтобы защищать страну.3. В Печерском суде Киева подозреваемый, надавав тумаков конвою, убежал из зала суда и уехал от преследователей на троллейбусе.4. «Евробляхеры» в борьбе за свои деньги перекрыли трассу Киев–Одесса и все, кто ехал по ней, попали в многочасовую пробку.5. Принято решение построить между Запорожьем и Днепром аэропорт. В этих городах есть аэропорты, время езды между ними около часа, и зачем нужен еще один аэропорт посередине, никто не объяснил, но в Запорожье есть позорный недострой – мосты, которые соединяют левый и правый берег. Они разрушаются, в городе огромные пробки, и почему не достроить эти мосты на сэкономленные от строительства третьего аэропорта деньги, никто не понимает».Мощно, да? Но Евгений – шутник, он шутит, зная, с кем имеет дело: «…Немного уже подташнивает от очевидных достижений в этих аспектах. Ну и не раскачивайте лодку. Пышайтэся. А иначе вы – пятая колонна, внутренние враги и зрадныки. Все нормальные люди видят, что остаточнэ прощавай и шелковый путь уже наступил. Как и стартап – нация!»......Но, с другой стороны, та же нация может успокоиться. Все идет по плану. И министр социальной политики Украины Андрей Рева работает, и Ульяна Супрун не дремлет. Скоро может так случиться, что и нации станет меньше: одни умрут с голоду, если заробитчане перестанут пересылать деньги родичам, боясь, что их «национализируют» в казну. Других болезни доконают, или заботливая Ульяна отправит либо в Европу по частям, с помощью трансплантологов, либо на кладбища, с помощью болезней. Например, корь в Украине свирепствует по-прежнему: за последнюю неделю корью заболели 1855 человек, что на 10% больше, чем на прошлой неделе. Радует вас это? Нет? А зря, люди-то стараются, держат Украину на первом месте в Европе по заболеваемости корью, несмотря ни на что (с начала года корью в Украине заболело 39 952 человека: 15 151 взрослый и 24 801 ребенок и умерло 4 взрослых и 11 детей). Это ж понимать нужно, как сложно добиваться таких результатов! А они добиваются......Не знаю, к чему я это говорю. Тревога меня не покидает, чувствую, что не я один жить хочу, но патриоты желают, чтобы в это время Керченский мост упал. Вот же ж сила воли и настоящая любовь к Родине. «Интерферометрично» проверено, зуб дают в МинВОТ. А за это и стоял майдан. Точнее – встал пять лет назад, приближая сегодняшний праздник...