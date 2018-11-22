Свитолина попала в топ-5 сенсаций сезона WTA

Первая "ракетка" Украины попала в топ-5 сенсаций нынешнего сезона Женской теннисной ассоциации (WTA).



В прошлом месяце в Сингапуре состоялся Итоговый турнир нынешнего сезона, на котором во второй раз выступила Элина Свитолина. Третий матч группового этапа против действующей чемпионки занял второе место в списке самых неожиданных результатов 2018 года. Об этом сообщает БТУ.



24-летняя украинка Элина Свитолина на Итоговом турнире WTA победила третью "ракетку" мира Каролин Возняцки из Дании, а в итоге стала самой молодой чемпионкой WTA Finals с 2011 года и вернулась на четвертую позицию в мировом рейтинге.



Отметим, что за победу в Сингапуре Элина Свитолина получила 2,36 млн долларов призовых. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий сезон, где она заработала чуть менее 2,9 млн долларов. Всего за карьеру украинская спортсменка заработала 12,5 млн призовых (без учета налогов).

