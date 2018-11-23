Хакеры создали к Черной пятнице 400 клонов AliExpress

Хакеры создали к Черной пятнице свыше 400 сайтов-клонов популярного онлайн-маркета AliExpress. Также были зарегистрированы доменные имена, которые похожи на имя торговой площадки. Об этом пишет РБК.



Аудитория такого сайта-клона за месяц может составить до 200 тысяч человек. При этом ущерб каждого покупателя может измеряться в тысячах.



Аналитики Group-IB, которые провели исследование в данной области, утверждают, что хакеры таким образом продвигают и реализуют контрафактную продукцию.

