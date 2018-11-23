Президент отправляет представителя на Синод по Томосу

Представитель президента Украины отправится в Константинополь, где будет присутствовать 27-29 ноября на Синоде Вселенского патриархата, на котором будет приниматься решение об утверждении Томоса. Об этом пятницу, 23 ноября, в ходе встречи со студентами в Киеве заявил Петр Порошенко.



Он отметил, что на Синод отправляет заместителя главы Администрации президента Ростислава Павленко.



"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации поедет в Стамбул для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса", - заявил Порошенко.



Порошенко отметил, что еще год назад никто не верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.

