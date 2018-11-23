Порошенко: Членство в ЕС – вопрос нескольких лет

Членство в Европейском Союзе в Украине займет годы, а не десятилетия. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами в Киеве, передает УНН. "Я точно уверен, что дата зависит в том числе от вас... Когда мы все вместе объединимся, и будем упорно работать для того, чтобы изменить страну, у них не останется другого выхода, потому что не может быть полноценной Европы и полноценного ЕС без Украины.



Так же, как и не может быть Российской империи без Украины", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о сроках относительно членства Украины в ЕС.



В первом случае Украина является суверенным независимым государством с европейскими ценностями, во втором Украине была уготована роль колонии при имперской столице, добавил он.



"Я твердо убежден, что, объединив усилия, скажу так - это не вопрос десятилетий, а вопрос годов относительно нашего членства", - заявил Президент.



Напомним, Порошенко заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС Януковича уговаривали подписать главы 27 стран.



Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября 2017 года. Его подписание происходило в два этапа. 21 марта 2014 года подписали политическую частую. А уже 27 июня того же года - экономическую. Соглашение синхронно ратифицировали оба - украинский и европейский - парламенты 16 сентября 2014 года. Этим документом предусмотрена и зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Временное применение Соглашения состоялось с 1 ноября того же года. При этом временное применение торговых положений началось с 1 января 2016 года.



Накануне Верховная Рада поддержала курс на ЕС и НАТО.