В РПЦ отреагировали на решение по Почаевской лавре

Решение Минюста Украины об отмене передачи объектов Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата свидетельствует о начале масштабного давления на каноническую УПЦ. Такое мнение выразил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщает Интерфакс.



"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", - считает Балашов.



При этом он напомнил, что еще недавно звучали "заверения в "добровольном характере" присоединения общин к единой церкви.



"Одна вот только незадача: монахов в ней будет раз-два и обчелся", - заметил собеседник агентства, подчеркнув, что ныне в одной Почаевской лавре монашествующих больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".



"Кем же думают заселять святые обители, когда сумеют выгнать из них силою (а иначе не получится) подлинных хранителей монашеской традиции? А ведь их с избранного пути верности преданию Церкви - не свернуть. И из Стамбула новых иноков выписать не получится. Придется, видимо, привлекать исполнителей госзаказа сезонно на контрактной основе?" - сказал представитель РПЦ.

