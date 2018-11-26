Медики запретили беременным пить чай и кофе

Беременные женщины, потребляющие кофеин (кофе или чай), рожают детей с уменьшенными показателями роста и веса, передает Reuters со ссылкой на Университетский колледж Дублина. Даже если женщина потребляла менее 200 миллиграммом кофеина (принятый в США безопасный стандарт), риск преждевременных родов или родов ребенка со сниженным весом возрастал.



Было установлено: каждые дополнительные 100 миллиграммов кофеина, потребляемые в день в первый триместр беременности, снижали вес ребенка на 72 грамма, сокращали период внутриутробного развития, рост ребенка и обхват головы. Источник поступления кофеина не имеет никакого значения. Женщины, потреблявшие больше всего кофеина, рожали детей, чей вес был примерно на 170 граммов меньше детей женщин, которые потребляли меньше всего кофеина.



Высокий уровень кофеина может приводить к сокращенному притоку крови в плаценте, что влияет на рост плода. Также, кофеин легко накапливается в плоде, ведь он плохо выводится из организма беременной женщины. Одна чашка кофе на 355 миллилитров содержит примерно 200 миллиграммов кофеина. В чае концентрация кофеина отличается в зависимости от сорта чая и продолжительности заваривания. Например, в чашке черного чая Lipton содержится около 83 миллиграммов кофеина.

